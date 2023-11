Pallavolo – Seconda vittoria per il Gsa Pallavolo Ariano

Ariano Irpino aderisce alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne – 25 novembre 2023.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino nell’ambito delle azioni inerenti le politiche sociali e

culturali per il contrasto alla violenza contro le donne e il conseguimento della parità di genere, in

occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2023 ha indetto

un contest grafico per la realizzazione del manifesto per veicolare la Comunicazione della Giornata e

sensibilizzare la cittadinanza.

In seguito alla valutazione espressa dalla Giuria nominata dall’Ente è risultato vincitore il progetto grafico

“Ciò che rimane è solo l’ombra di un futuro spezzato” proposto da Virginia Morella.

Il progetto è stato apprezzato dalla Giuria per il forte e immediato messaggio e la presenza delle scarpette

rosse che in tutto il mondo sono simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Molto apprezzati anche gli altri due progetti finalisti “Le tre manifestazioni di Violenza” di Luigi Iuliano e

“Ciò che non viene nominato, non esiste!” di Francesca Lucilla.

I complimenti vanno a tutti i partecipanti per aver espresso con creatività e sensibilità una condanna

unanime al fenomeno della violenza contro le donne.

Si ringraziano i membri della Giuria:

Igor Grassi direttore creativo di iknstudio

Giuseppina Anna Mirabile Presidentessa del Consiglio delle Donne del Comune di Ariano Irpino.

Filomena Gambacorta Presidentessa della FI.DA.PA sezione di Ariano Irpino.

Tutti i progetti che hanno partecipato al Contest saranno esposti in una mostra collettiva presso gli spazi

espostivi del Museo Civico e della Ceramica a partire da sabato 25 novembre 2023.