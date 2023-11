CONI, Benemerenze Sportive, premiata la campionessa nazionale di ciclismo l’atripaldese Annalisa Albanese

Avellino – Con una speciale cerimonia in grande stile il presidente regionale del C.R. CONI prof Sergio Roncelli e il delegato di Avellino prof. Giuseppe Saviano hanno consegnato le Benemerenze sportive ad atleti, dirigenti, tecnici, società e personaggi dello sport che si sono contraddistinti nelle varie discipline nel corso del 2023. La cerimonia si è tenuta presso il carcere borbonico del capoluogo irpino nella suggestiva sala blu. Il delegato CONI di Avellino prof. Giuseppe Saviano come consueto ha fatto gli onori di casa e dopo i saluti ai presenti hanno dato il via alla consegna dei riconoscimenti alle atlete, atleti e dirigenti. Tra i premiati anche la campionessa nazionale di ciclismo su strada CSI Annalisa Albanese del team Eco Evolution bike. Annalisa Albanese, talentuosa ciclista atripaldese, è stata onorata con benemerenza sportiva per i risultati di rilievo ottenuti nella stagione agonistica, ma soprattutto la vittorie con la conquista della maglia di campionessa nazionale nella categoria Master Woman 1 nel campionato Nazionale di ciclismo su strada CSI 2023 svoltasi a Vieste (FG). A consegnare l’attestato di onorificenza ad Annalisa Albanese il sindaco di Mercogliano avv. Vittorio D’Alessio. Dunque, Annalisa Albanese con il morale alle stella possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni e portare lustro al ciclismo irpino anche negli anni avvenire.

(Gius.Alba)