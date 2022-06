Nomine manager della sanità-Le congratulazioni del presidente Buonopane ai dottori Pizzuti, Ferrante e Morgante

Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha comunicato le nomine dei 13 Direttori generali di Asl Aziende Ospedaliere e Policlinici che entreranno in carica alla scadenza prevista dai contratti già in essere. All’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino, come da pronostico, è stato riconfermato l’attuale Manager Renato Pizzuti che proseguirà il suo lavoro alla guida di uno dei più importanti nosocomi regionali.Per il territorio di Avellino, l’unica novità consisterà nel cambio di guardia all’Azienda sanitaria locale. A via degli Imbimbo, infatti, è finita l’era di Maria Morgante e prenderà il via da luglio quella del dottor Mario Ferrante.

Queste le altre nomine in Campania:

Azienda Cardarelli: Antonio D’Amore

Azienda dei Colli: Anna Iervolino

Policlinico Federico II: Giuseppe Longo, d’intesa con il Rettore Matteo Lorito

Policlinico Vanvitelli: Ferdinando Russo, d’intesa con il Rettore Gianfranco Nicoletti

Asl Napoli 1: Ciro Verdoliva

Asl Napoli 2: Mario Iervolino

Asl Napoli 3: Giuseppe Russo

Azienda Moscati Avellino: Renato Pizzuti

Asl Avellino: Mario Ferrante

Azienda San Pio Benevento: Maria Morgante

Asl Benevento: Gennaro Volpe

Asl Caserta: Amedeo Blasotti

Asl Salerno: Gennaro Sosto.