Napoli: I sindaci del “Recovery Sud” scendono in piazza

Il 17 marzo a Napoli vi sarà la manifestazione dei sindaci del “Recovery Sud” a difesa della Costituzione e contro ogni disuguaglianza. Alla manifestazione aderiranno partiti, sindacati, comitati e singoli cittadini, pretendono che il Meridione sia considerato parte integrante del territorio italiano e che siano valorizzate le grandi prospettive di sviluppo economico, mai concretamente sfruttate. Il programma di governo dovrebbe essere centrato sui diritti inalienabili della persona umana, nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, nemmeno i meridionali, ogni persona deve poter esprimere le sue capacità, in egual misura, ed in qualsiasi parte d’Italia. La realtà è ben diversa, il governo segue il solco già tracciato da quelli precedenti, vuole fornire le risorse finanziarie alla presunta locomotiva del Nord ipotizzando che, in tal modo, i malandati vagoncini del Sud siano tratti dalle sabbie mobili. Tale teoria, attuata da più di un ventennio, non ha dato i suoi frutti, anzi ha acuito macroscopicamente le disuguaglianze. Il Sud è lasciato da migliaia di persone in cerca di un posto al sole, è privo di servizi ed infrastrutture efficienti ed i comuni sono quasi tutti in predissesto e con poco personale, fatto che renderà complesso e complicato mettere in atto i progetti finanziati con il PNRR. Oltre alla transumanza per motivi di lavoro, vi è quella dei giovani che si iscrivono nelle università e delle persone che vanno a curarsi nel Nord Italia. I sindaci del Sud sono stanchi, non possono dare risposte adeguate ai propri concittadini per mancanza di risorse finanziare ridotte al lumicino dallo Stato Centrale che continua a finanziarie i servizi con la spesa storica che favorisce il Centro-Nord. Il Sud è il primo mercato economico del Nord che vi esporta il 40% di beni e servizi, impoverendo il Sud anche la parte più ricca del paese ne subirà gravi contraccolpi. Nessuno può immaginare di affrontare la crisi attuale, acuita dalla guerra tra Ucraina e Russia, senza l’apporto del meridione. La manifestazione dei sindaci del Recovery Sud, non deveessere ignorata, il malcontento cova sotto la cenere, il governo e lo Stato Centrale pongano le basi per una reale riunificazione del paese, diversamente 20 milioni di cittadinisono stranieri in patria.