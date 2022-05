Maria Gabriella De Matteis nominata alla presidenza della Fondazione Sistema Irpinia

Il Panathlon Club di Ariano Irpino nella ricorrenza del settantesimo anno dalla nascita di Pietro Mennea propone l’incontro dal titolo “Mennea Day” che si terrà il giorno 21 maggio 2022 alle ore 10.00 presso l’auditorium dell’Istituto P.S. Mancini con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino e con la collaborazione degli Istituti Mancini-Don Milani-Lusi-Croce oltre che della casa editrice Delta 3, al quale presenzierà il Governatore dell’Area 11 Campania, il Prof. Francesco Schilliró.

L’evento avrà inizio con i saluti della Presidente Lucia Scrima, del Governatore dell’Area 11 Campania Francesco Schilliró, dell’ On. Generoso Maraia e dell’Assessore Lucia Monaco. Interverranno Tiziana Aragiusto, Dirigente scolastico dell’Istituto Mancini, Marco De Prospo Dirigente scolastico dell’Istituto Don Milani e Silvio Sallicandro editore di Delta 3 Edizioni. Le conclusioni saranno affidate a Domenico Gambacorta, Consigliere Nazionale per le Aree interne.

Parteciperà altresì all’evento, Manuela Olivieri, moglie del compianto atleta.

Al termine dell’incontro gli alunni degli Istituti omaggeranno il grande atleta.

Il Panathlon intende così ricordare e presentare ai più giovani Pietro Mennea, il quale ha rappresentato e rappresenta per la storia sportiva italiana e mondiale un grande esempio di talento e tenacia. Un uomo che ha raggiunto livelli altissimi restando pur sempre legato alla propria terra di origine e ai valori che ne hanno poi fatto il campione che tutti ricordano.

Un atleta sempre vivo nella memoria insieme al suo immancabile dito verso il cielo, segno di riscatto, fede e immensa gratitudine per quei doni che la vita gli ha dato e che con grande umiltà ha saputo restituire al suo pubblico e a tutti coloro che lo hanno amato.