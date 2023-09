M5S Campania: “Dimensionamento scolastico, la giunta regionale faccia chiarezza”

Esattamente dieci anni fa, 13.09.2013, chiudeva il Tribunale di Ariano Irpino, in attuazione della riforma varata con il D.Lgs. 155/2012.

Una riforma fallimentare, che non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che si prefiggeva (né in termini di risparmio né di efficienza), tanto che oggi il Governo si appresta ad una parziale revisione, per la definizione della quale attende proposte dagli Enti Territoriali interessati, di concerto con le rispettive Regioni.

Più volte abbiamo chiesto al Comune di Ariano di non disinteressarsi totalmente al tema, offrendo la nostra collaborazione e addirittura elaborando come Avvocatura locale uno studio di fattibilità e una proposta operativa, documenti che altrove sono stati confezionati dagli Enti Territoriali.

Rinnoviamo oggi il nostro auspicio, non senza avvertire che i tempi ormai stringono, e che in mancanza di un’iniziativa forte e concreta questa battaglia già difficilissima, a sostegno della giustizia di prossimità, sarà persa in partenza.