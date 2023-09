Luparella:”Esattamente dieci anni fa chiudeva il Tribunale di Ariano Irpino”

Il governo prosegue nella sua opera di smembramento dell’unità nazionale. Politiche recessive tese a contenere la spesa pubblica penalizzano i territori più fragili, collocati nel meridione. Una miscela esplosiva di circa 3 milioni di inoccupati presenti al Sud, il lavoro nero e l’evasione fiscale (IVA ed IRPEF), pongono seri problemi di ordine pubblico e di bilancio, la Nota di Aggiornamento del Documento Economia e Finanza (NADEF), da varare entro settembre, presenta il conto con tagli e riduzione di investimenti al sistema scuola e sanità. Si precarizza, ancor di più, il tessuto socio-economico del Sud con il più alto tasso di dispersione scolastica e di persone che non si curano. Nemmeno i soldi del PNRR consentiranno la ripartenza del Meridione: molti progetti destinati a quest’area sono irrealizzabili entro i termini previsti e pertanto si tratta con l’UE per ridefinire il nuovo piano di investimenti. L’UE aveva approvato un ricco PNRR per l’Italia di circa 209 miliardi, considerando che il Sud è il territorio più povero dell’Europa, privo di infrastrutture moderne che non consentono di sfruttare le risorse, umane e ambientali, presenti in questo territorio. Il Sud si spopola, afflitto dalla migrazione di persone in cerca di lavoro e di ammalati che si recano al Nord per ricevere cure appropriate e tempestive. Persino il personale medico e paramedico subisce l’attrazione fatale di migliori condizioni economiche e di lavoro, migra verso il Nord oppure si reca nei paesi dell’UE o extracomunitari. La riduzione della spesa pubblica con la privatizzazione dei gioielli di famiglia, volontà espressa dal ministro degli esteri Tajani, insieme agli aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità e dell’energia, renderanno il paese sempre più povero ed il Sud una landa desolata incapace di risollevarsi dalle sabbie mobili. A questo si aggiunga la legge Calderoli sull’autonomia differenziata che porrebbe la pietra tombale sull’unità e la coesione territoriale, lacerando quel sottile filo di identità nazionale che impedisca la balcanizzazione del Paese.