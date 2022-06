Le conseguenze fisiche e psicologiche nell’era post-covid

I dati del bilancio consuntivo 2021, approvato ieri a maggioranza, confermano quanto purtroppo già noto.

Una gestione che si occupa solo, e male, dell’ordinario, senza strategia, assente sui grandi temi (PNRR, Stazione Hirpinia, strade di collegamento, Ospedale), in gravissimo ritardo sul piano assunzioni, e soprattutto incapace di spendere il denaro pubblico, tanto da chiudere il bilancio 2021 con un avanzo libero (denaro immediatamente spendibile e invece non speso) di oltre 800.000 euro.

Una compagine consiliare disposta a votare tutto e il contrario di tutto, senza motivare, e che affida la difesa delle scelte amministrative e politiche al piccato e improprio intervento della Segretaria Generale(!).

Noi continueremo a fare opposizione rigorosa, così come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, ma probabilmente un quadro così deteriorato e preoccupante dovrebbe indurre tutti a qualche riflessione. (La minoranza)