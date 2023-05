Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Ariano esprimono cordoglio per la tragedia che ha scosso la nostra Città

Il cuore di Ariano Irpino ieri pomeriggio, domenica 28 maggio 2023, si è fermato.

Una tragedia che ha scosso profondamente tutta la Città. Tre vite spezzate, tre giovani che tutti noi conoscevamo, e per qualità morali e per bontà e gentilezza. Una Comunità unica, Ariano e Melito, unita nel dolore per una grandissima perdita.

“Ci vediamo al bar da “Emilio”, un invito, un luogo d’incontro dove ti imbattevi nella vitalità operosa di Pamela e nella gentilezza e nella simpatia di Emilio. Emanuele, compagno inseparabile, non dimenticheremo mai i tuoi occhi buoni e i tuoi modi gentili. Pamela, Emilio, Emanuele, non vi dimenticheremo.”

Questo il commento a caldo del primo cittadino, che esprime senza alcun dubbio lo sgomento di un’intera Città.

“Ad Ariano oggi è il momento del dolore e del silenzio, ci stringiamo con grande affetto e rispetto alle famiglie colpite da questa terribile tragedia, alle quali a nome di tutta la Comunità Arianese esprimiamo con un abbraccio la nostra sincera vicinanza e il nostro profondo cordoglio”. Lo dichiara il Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza.

“In segno di lutto abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi e i lavori di Consiglio in programma per la giornata di oggi, e insieme all’Amministrazione Comunale tutta valuteremo il modo più rispettoso di testimoniare alle famiglie la vicinanza dell’intera Città di Ariano Irpino. Sarà proclamato in questi giorni il lutto cittadino, ma certamente ciò non basterà ad onorare la loro memoria; sarà nostro dovere celebrare i nostri ragazzi e restare al fianco di familiari ed amici stringendoci come solo la nostra Comunità sa fare, oggi e nel tempo avvenire”, sottolinea ancora il Sindaco, che in mattinata ha espresso personalmente alle famiglie coinvolte il cordoglio dell’Amministrazione Comunale.

“Le nostre vite, la nostra quotidianità non saranno più le stesse. Questo nuovo giorno”, conclude Franza – “un lunedì che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, resterà indelebile nella memoria della nostra Comunità. Pamela, Emilio, Emanuele, voglio ricordarvi con i sorrisi sinceri e gli occhi luminosi di ogni dì pronti ad accoglierci e strapparci un pensiero sereno per il resto della nostra giornata. Non sarà facile, di questo posso esserne certo, ma il vostro esempio è con noi”.Il Sindaco di Ariano Irpino e l’Amministrazione Comunale