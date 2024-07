Il 22 settembre ad Ariano si terrà la manifestazione “Family Run”

Il giorno 14 del mese di luglio si è tenuto nella sala eventi del Museo Civico e della Ceramica del Comune di Ariano Irpino una conferenza stampa congiunta della Asd Marathon Club Ariano Irpino e del Rotary Club Avellino Est Centenario, dove i rispettivi Presidenti Antonio Iuozzo e Vincenzo Romolo hanno illustrato agli organi di stampa, alle associazioni ed alla cittadinanza la “Family Run” che si terrà ad Ariano Irpino il 22.09.2024 nell’ambito dell’ “ArianoArena 2024”.

Si tratta di una manifestazione sportiva non competitiva (passeggiata sportiva) di 4,5km che partirà dalla Villa Comunale alle ore 10.15.

Possono partecipare tutti: famiglie con bambini, giovani, adulti, anziani interpretando l’evento secondo le proprie capacità, possibilità e attitudini: correndo, marciando o semplicemente passeggiando.

L’obiettivo è quello di socializzare, divertirsi, stare insieme con la propria famiglia, amici, conoscenti e contestualmente partecipare ad un momento di solidarietà.

Essendo una manifestazione non competitiva non è necessario avere un certificato medico sportivo e tanto meno ci saranno premi per i vincitori.

Tutti indosseranno la maglietta verde appositamente creata per la manifestazione e come si diceva, partendo dalla Villa Comunale si arriverà in piazza Plebiscito (percorrendo Via d’Afflitto) e poi da Via Mancini e Via Calvario si ritornerà all’ingresso della Villa Comunale. Di seguito la manifestazione si snoderà per Viale Tigli, Piazza Mazzini, Via Matteotti, Via S. Antonio, C.da Accoli, Via Martiri, Via della Ginestra e Arena Mennea.

Tale manifestazione sarà abbinata alla ArianoArena2024 gara podistica competitiva di 10k che partirà dalla Villa Comunale alle ore 9.30 e dopo 2 giri nel Centro Storico per un totale di 7km scenderà alla volta dell’Arena Mennea.

Pertanto i partecipanti alla Family Run che arriveranno nel Centro Storico entro le 9.00 (al fine di evitare la chiusura delle strade) saranno in un primo momento spettatori della gara competitiva, applaudendo gli atleti al passaggio, per poi essere impegnati direttamente a partire dalle 10.15. All’arrivo all’Arena Mennea riceveranno un ristoro per rifocillarsi dalla “fatica”, assisteranno alla cerimonia di premiazione della gara competitiva e gireranno tra gli stand degli sponsor che offriranno prodotti e servizi. Alla fine della manifestazione, alcune navette, messe a disposizione dall’organizzazione, riporteranno i partecipanti della Family Run nel Centro Storico.

Si precisa che il servizio di Ordine e Sicurezza garantirà la chiusura delle strade interessata al traffico veicolare fino alle 11.15: chi si dovesse attardare oltre tale orario è tenuto al rispetto del codice della strada.

L’acquisto di ogni maglietta, che garantirà la partecipazione all’evento, comporterà una donazione, al netto delle spese sostenute, in favore del Progetto End Polio Now, teso all’eradicazione della Polio, da sempre obiettivo del Rotary.

A conclusione della conferenza stampa c’è stata la possibilità di sottoscrivere il modulo di iscrizione per la partecipazione e ritirare la maglietta.

A partire da Lunedi 15 Luglio gli interessati potranno iscriversi e ritirare la maglietta presso 2 punti vendita predisposti: