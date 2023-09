Il 18 settembre alle ore 17:30, nella sala Giancarlo Siani, presentazione della gara podistica agonistica ArianoArena

Lunedì aprirà il primo cantiere, quello di Piazza Enea Franza con 5milioni e mezzo di euro di fondi Pnrr investiti nella riqualificazione del centro storico della città. I tempi di realizzazione previsti per portare a termine i lavori sono contemplati in 20 mesi. Ieri la presentazione del progetto per l’ex piazzale Calvario, in conferenza stampa il sindaco Franza ha dichiarato: “Ci saranno dei disagi ma l’obiettivo è restituire spazi fruibili ai cittadini”. Il vice sindaco di Ariano e assessore all’Urbanistica, Grazia Vallone, ha continuato affermando che:” È un recupero anche dei luoghi della memoria“. In merito a quest’ultima dichiarazione ,in piazza Franza, infatti, tornerà la colonna in pietra che fu rimossa in passato e portata in Piazza Duomo.