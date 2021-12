Hub di Avellino di “Sistema Irpinia”, domani la presentazione

5,119 visualizzazioni totali

BellArianoNatale2021: a Natale Ariano è… il periodo più bello dell’anno. La città di Ariano si illumina a festa

Il Natale 2021 arriva tra le strade e le case della città di Ariano. A seguito di ritardi tecnici-organizzativi dovuti anche e soprattutto all’imperversare del maltempo degli ultimi giorni, l’Amministrazione Comunale, conscia delle aspettative della cittadinanza che attendeva con grande interesse l’inizio ufficiale delle iniziative natalizie, è lieta di comunicare che da domani prenderanno avvio i primi appuntamenti del programma natalizio organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio.

Tanti gli eventi e spettacoli a tema dedicati a grandi e piccini, musica, teatro, sport e animazione per un Natale che ci auguriamo essere davvero il preludio di una ritrovata serenità; tuttavia, in considerazione di un lieve aumento dei casi di contagio da covid-19, vi è stata una direzione che mirasse a limitare occasioni di affollamento a salvaguardia della salute dei cittadini, senza per questo rinunciare alla magia del Natale.

A Natale Ariano è…

il 16/17/18 dicembre in rione Cardito e Martiri e centro storico, mascotte, palloncini e zucchero filato con “Il paese dei balocchi” e la “Boomerang street band”; A Natale Ariano è…gioia “Aspettando Babbo Natale che scende dal cielo” il 19 dicembre in Piazza Plebiscito alle ore 17; A Natale Ariano è… musica con il “Quartetto Cimarosa”, il “Duo Pianoforte e “Le fisarmoniche del Cimarosa” e il 23 dicembre “Il Coro Gospel Voices- That’s Christmas For us”; A Natale Ariano è… sport con il “Volley sotto la neve” il 28 e 29 dicembre e il 30 dicembre con “Un calcio alla sla”, lo sport si unisce alla solidarietà. E per finire, A Natale Ariano è…il 6 gennaio “Un selfie con la befana e dolci sorprese”. Questi solo alcuni degli appuntamenti del programma natalizio 2021.

“C’è un profumo nell’aria. È accogliente, festoso e caldo. Si sentono le canzoni di Natale per le strade e ci sono più luci del solito. Si, è di nuovo quel periodo dell’anno”

A NATALE ARIANO è…un’unica luce.

Cieli stellati, fiocchi di neve, viali incantati, strade illuminate e palazzi lucenti. Ancora una volta, avremo un solo fascio di luce che unisce il centro storico con le due grandi periferie, ma non mancheranno le novità volute fortemente dall’Amministrazione, una fra tutte la valorizzazione dei palazzi e luoghi simbolo della nostra città tramite opere di luce a delinearne i profili.

Buone Feste a tutti!