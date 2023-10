Dimensionamento Scolastico-Alaia(IV): “Decisione TAR conferma nostri dubbi, Decreto Governo avrebbe penalizzato Campania e Irpinia”

Le mance non finiscono mai e ne beneficiano solo i privati. La notizia è tratta dall’articolo di Paolo Russo pubblicato su “LA Stampa” del 27 ottobre 2023. La riduzione delle liste di attesa è l’obbiettivo della Meloni, infatti mette sul piatto della finanziaria, oramai, in dirittura di arrivo, circa 2 miliardi: 280 milioni nel 2023 ed altri 1,2 miliardi da spalmare nei prossimi anni a tutto vantaggio del privato convenzionato (centri diagnostici, clinici, laboratori). Ad essi si sommano altri 520 miliardi che non entrano nel FSN (Fondo Sanitario Nazionale), assegnati alle regioni con scopo vincolato all’abbattimento delle liste di attesa, da trarre dalle risorse del bilancio regionale e destinate al privato accreditato, ovviamente, sottratte alla sanitàpubblica. È chiara la volontà politica non solo della Meloni ma anche dei governi precedenti di centro-sinistra di: ridurre le risorse finanziarie al FSN, fare regali al privato accreditato, non adeguare gli stipendi dei medici e degli infermieri, non mettere in atto il turover del personale in pensione. In molti ospedali del Sud, mancano le lenzuola, le coperte e la strumentazione funzionante, ad esso si aggiungala fuga dei medici e degli infermieri verso le regioni del Centro-Nord ed all’estero, allettati da migliori stipendi. Non si redistribuiscono le risorse mavengono concentrate nelle mani di pochi. Il principio è identico a quello dell’autonomia regionale differenziata voluta dalla Meloni: non si tiene conto delle persone e dei territori fragili, mentre si assegnano risorse finanziarie, a piene mani, al privato accreditato e si dimenticano i 5 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta (rapporto ISTAT 2022).