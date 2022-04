Covid in Irpinia-Oggi 599 persone positive in provincia

Ariano al centro della cinofilia nazionale con la razza del cane da Pastore Maremmano Abruzzese. Nel weekend del 9 e 10 aprile 2022, si sono svolti, presso l’Agriturismo Regio Tratturo di Ariano Irpino (AV), il raduno ed il Test Morfocaratteriale organizzati dal Circolo del Pastore Maremmano-Abruzzese.Nel pomeriggio di sabato sono stati iscritti alla prova- necessaria per l’omologazione al campionato italiano di bellezza e per l’iscrizione nel registro dei riproduttori selezionati-, ben 11 soggetti e tutti i cani presenti hanno brillantemente superato il test caratteriale per poi essere sottoposti alle misurazioni.La domenica poi, in un clima disteso ed allegro, si è tenuto il raduno di razza, con un’ottima partecipazione di cani e di pubblico e che ha visto primeggiare il cane Cafaggio , giunto dal Piemonte, allevato e di proprietà di Michele Casadibari.

RISULTATI RADUNO DI ARIANO IRPINO 10 APRILE 2022

13^ Memorial Luigi Fraddosio

Cani iscritti 45

Giudice : Lucia Giraldi

Campioni Maschi

1 ecc Astro, All e propr Romeo Contstabile

2 ecc Rocco del Velino Sirente All, e Propr. All.to del Velino Sirente

3 Ecc Iago di Collevento, all Chiara Castellucci, Propr. Ida Palamariello

Libera Maschi

1 ecc CAC Cafaggio All.Michele Sacchetti propr Michele Casadibari

2 ecc ris CAC Turno di Lucus Angitiae , all. e propr. Agostino Di Cola

3 ecc Mirto del Montelarco , all e pror. Francesco Zanghi

Giovani Maschi

1 mb Nestore di Argiva all e propr. Emidio Mattia

2 mb Zeus del Velino Sirente, All. Del Velino Sirente propr Annamaria De Gennaro

Cuccioloni Maschi

1 mp Dalì All. e propr Alessandro Maraglino

2 mp Marruvium all Giancarlo Rainaldi Propr. Alessandro Moranti

Cuccioli Maschi

1 mp Barone all Francesco Turchetti, pror. Antonio Grasso

Arajani Propr All. Della Muta Del Vergaro

Campioni Femmine

1 ecc Marsorum Lupara , all Dante Caniglia, propr Andrea Sorgi

2 ecc. Onna di Arajani All.Antonio Grasso Propr. Stefano Mirti

Libera Femmine

1 ecc CAC Velar all Michele Sacchetti propr Michele Casadibari

2 ecc Ris CAC Nemesi di Collevento All e Propr. Chiara Castellucci

3 ecc Birba all Alessia Tizzani Propr Antonio Viscio

Cuccioloni Femmine

1 mp Fiamma dell’Antico Tratturo, all. Agostino Molinelli, propr Stefano Mirti

2 p Tebe di Arajani All. Antonio Grasso Propr. Marian Teresa Tito

Cuccioli Femmine

1 mp Fosca all. Roberto Grasso Propr. Agostino Di Cola

2 mp Aremogna all. Alessandro Carta propr. Alessandro Contento

3 p Ambra , all.Angelo Masucci propr Paola Siciliano

Miglior Femmina :Marsorum Lupara

Miglior Maschio e Migliore di Razza : Cafaggio

Test Morfocaratteriale , Ariano Irpino 9 aprile 2022

Cani iscritti: 11

Giudici : Lucia Giraldi (morfologico ) Carlo Fretta ( caratteriale)

Hanno superato la Prova i cani;