Covid in Irpinia-Oggi 391 persone positive in provincia

Si avvisa la cittadinanza che martedì 2 agosto verrà effettuato un intervento di disinfestazione su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 3,00.

L’intervento di bonifica ambientale sarà realizzato, come di consuetudine, da un’impresa incaricata dall’Asl. Si raccomanda, in via precauzionale di: tenere, in quelle ore, le finestre chiuse; non lasciare alimenti sui balconi; evitare di stendere i panni all’esterno; non circolare e fermarsi nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni.

Per il mese di agosto sono stati programmati altri interventi di disinfestazione/derattizzazione, dei quali verrà data successiva comunicazione.