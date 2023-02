Convegno sulla scuola ad Ariano-L’assessore regionale Lucia Fortini”Scuole a rischio nei piccoli comuni”

Interessante convegno sulla scuola questa mattina ad Ariano Irpino, organizzato dall’ assessore all’Istruzione Grazia Vallone insieme al sindaco Enrico Franza,che ha accolto l’SOS lanciato dalla Regione Campania, sulla forte penalizzazione che subiranno le regioni del sud in seguito all’ ultima finanziaria del Governo Meloni. Sulla questione, l’assessore regionale Fortini ha rilasciato queste dichiarazioni:”le aree interne saranno fortemente penalizzate in seguito all’ ultima finanziaria. Molti istituti rischiano di essere accorpati, così come molti plessi di essere chiusi per mancanza di personale Ata. La Regione Campania ha impugnato il comma, seguita da altre regioni meridionali. Si tratta di un attacco alla scuola pubblica, un’autentica mannaia“. Al convegno hanno partecipato il sindaco Enrico Franza, la vice sindaco Grazia Vallone e Laura Cervinaro, consigliera provinciale che ha rappresentato Rizieri Buonopane assente per impegni istituzionali.