Concorso al comune – I consiglieri di minoranza segnalano irregolarità alla GdF

Alcuni consiglieri comunali della minoranza di Ariano Irpino hanno presentato nella mattinata una segnalazione alla Funzione Pubblica per il tramite della Guardia di Finanza del Tricolle e all’Anac per fare piena luce sulla procedura di selezione pubblica categoria C1, nell’imminenza della prova orale fissata dalla commissione. Fascicolo circostanziato é stato inoltrato agli organi preposti affinché possano valutare eventuali violazioni del dovere di imparzialità e buon andamento delle attività di selezione pubblica. I consiglieri di opposizione auspicano la sospensione del procedimento in attesa delle superiori determinazioni offrendo ampia collaborazione alle autorità destinatarie dell’iniziativa, onde favorire la tutela del superiore interesse pubblico. Tale iniziativa segue la conferenza stampa tenutasi il 9 febbraio allorché la minoranza denunció pubblicamente le irregolarità consumatesi nell’ambito della procedura di selezione dei candidati alla copertura di un posto istruttore amministrativo presso il comune di Ariano.