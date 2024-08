Casi di sospetta intossicazione alimentare ad Ariano, circa 30 le persone che hanno fatto richiesta di accesso al Pronto Soccorso

Il fiume si ingrossa, volano le sottoscrizioni on line, il referendum contro lo Spacca Italia è prossimo a 500 mila firme, ad esse si sommeranno quelle raccolte con ibanchetti in Italia. I cittadini hanno compreso l’importanza del momento storico, sul tavolo verde si gioca l’integrità territoriale e politica della nazione nonché la credibilità internazionale. La riduzione a 20 piccole patrie ridurrebbe il peso politico dell’Italia che, oggi, con circa 60 milioni di abitanti, può mettere a frutto nei rapporti internazionali. Nulla più sarà come prima, non solo i meridionali ma tutti gli italiani stanno fornendo una risposta chiara a Zaia, Salvini e alla patriota Meloni. Il referendum contro l’autonomia differenziata dovrà raggiungere 1 milione di voti quale contraltare all’offensiva mediatica di Calderoli e minare le sue certezze, nel contempo potrebbe avere un peso politico nella decisione della Corte Costituzionale. Non basta mettere in cantina la legge Calderoli, occorre eliminare la spesa storica che riduce le risorse finanziare destinate al Sud. Abrogato lo Spacca Italia, si dovrà rilanciare la Questione Meridionale, tant’è che, ancora oggi, manca illavoro, si va al Nord per curarsi, è quasi inesistente il tempo prolungato nella scuola dell’infanzia, l’alta velocità sino a Reggio Calabria esiste solo sui tabelloni dei treni in partenza dalla stazione di Napoli Centrale.

Occorre firmare il referendum contro il regionalismo differenziato, tutto il resto è una subordinata.