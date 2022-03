Carcere di Ariano-L’organizzazione sindacale Si.N.A.P.Pe organizza un incontro il 4 aprile

Il 28 marzo scorso, presso la sede di Palazzo di Governo, il Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha sottoscritto con i Sindaci dei primi 11 Comuni della provincia che hanno aderito, l’Accordo di collaborazione interistituzionale per lo svolgimento delle attività di accoglienza straordinaria e temporanea dei cittadini ucraini richiedenti ospitalità.L’accordo, stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, mira, secondo le direttive del Ministero dell’Interno che si fa carico della copertura dei costi, ad avviare un percorso virtuoso di collaborazione con gli Enti Locali al fine di regolamentare le modalità con cui gli ucraini potranno accedere a questo sistema di accoglienza basato sulla collaborazione interistituzionale, garantendo, al contempo, le esigenze delle Amministrazioni, interessate a tenere un esatto monitoraggio delle presenze sui territori, e la necessità di acquisire ulteriori disponibilità di posti oltre al sistema dei CAS e dei SAI.“Anche in questa occasione – ha commentato il Prefetto di Avellino – l’Irpinia ha dimostrato grande sensibilità e generosità. Sono pervenute, infatti, numerose manifestazioni di disponibilità per favorire l’ospitalità sia da parte di privati cittadini che dei Sindaci della provincia, i quali si sono tempestivamente attivati per individuare strutture utili, da destinare alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra”.I Comuni che, allo stato, hanno già aderito all’accordo, per operare in sinergia con la Prefettura e con la collaborazione delle Associazioni del Terzo Settore al fine di fornire il necessario supporto in favore dei cittadini ucraini accolti su questo territorio provinciale, sono Andretta, Aquilonia, Atripalda, Bisaccia, Lapio, Monteverde, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, Savignano, Senerchia e Villamaina.