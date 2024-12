Martedì 3 Dicembre 2024, I vincitori del campionato italiano della cucina 2024 si esibiranno presso l’ Hotel Incontro di Ariano Irpino, magnifica location gestita dal giovane patron Mario Puopolo durante la cena IN ORO

L’ Exhibition Dinner, del Culinary Team di Avellino sarà l’ occasione per presentare delle preparazioni gastronomiche, frutto di anni di esperienza dell’ intero Team. Potrebbe essere interpretato anche come un allenamento per affrontare la nuova sfida che la squadra avrà nel difendere il titolo di campioni in carica a febbraio 25 in quel di Rimini.

Non nascondiamo la nostra emozione nel condividere con voi la splendida vittoria di febbraio scorso quando quasi incredulo, elevai in alto il trofeo, dichiara il Team Manager Ugo D’ Alessandro che insieme a: Gaetano Cerciello , Vincenzo De Gisi, Pasquale D’ Alessandro, Claudio Donnarumma Federico Della Cerra, la Junior Gaia Imbimbo, gli elper Pasquale Maietta ,Gabriele De Vita e Sara Nazzaro, hanno portato in Irpinia il titolo Italiano.

Il percorso gastronomico che il Culinary Team sta organizzando è un vero concentrato di tecniche di cucina che daranno alla luce i 5 piatti proposti , abbinati ad altrettanti vini. Gli abbinamenti sono stati scelti in base alla reale fusione organolettica, in sequenza saranno serviti: Rosa è spumante di Vigne Irpine Capriglia AV ,Bianco di bellona Coda di volpe Cavalier Pepe Luogosano, Levata falanghina IGT Cantina Monserrato Benevento Selvecorte Fiano riserva DOCG 2021 Cantina Contrada Candida AV, Costa Baiano Campi Taurasini 2019 Villa Raiano San Michele di Serino AV; Chicco d’ORO Fiano passito IGT Cavalier Pepe. Non solo cibo e vino ci accompagneranno durante la serata tanti altri insert culturali tra cui musica, curata da Ricky Esse e scatti fotografici del maestro Diego Marinelli.

L’ evento sarà curata dall’ agenzia di consulenza Enogastronomica Ager di Antonio Del Franco.

La presenza di tanti ospiti Gourmet, operatori e professionisti del settore, sarà la giusta cornice per suggellare questo momento indimenticabile.

Per info e Prenotazioni : 0825 981250