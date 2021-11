Bonifiche Ambientali-Maraia (M5S):”Da PNRR fondi per bonificare 3 siti in provincia di Avellino”

Bonifiche di siti orfani: sono 3 in provincia d Avellino le aree che verranno sanificate grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un risultato raggiunto grazie al lavoro della sottosegretaria alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana (Movimento 5 Stelle) che ha seguito personalmente l’iter del decreto e l’assegnazione di questi fondi per i diversi territori, portando a compimento una azione iniziata dal ministro Sergio Costa con il suo decreto del 29 dicembre del 2020 che aveva stanziato i primi 106 milioni di euro. In totale il Ministero della Transizione Ecologica stanzierà 606 milioni di euro del PNRR per la bonifica di questo tipo di luoghi inquinati . Parliamo a livello nazionale di 270 “siti orfani” in tutta Italia, quei siti ex industriali contaminati la cui responsabilità dell’inquinamento ormai non è più attribuibile a nessuno per fatti come discariche abusive, interramenti illeciti, utilizzo di compost non a norma su terreni agricoli anziché in impianti idonei al suo smaltimento. In questi luoghi, in precedenza non era mai stata avviata nessuna procedura di bonifica con relativo stanziamento di fondi. A metà novembre le regioni, tra cui la Campania hanno comunicato l’elenco dei propri ‘siti orfani’ al Ministero per la Transizione Ecologica . Si tratta di 53 luoghi in Campania e precisamente 3 in provincia di Avellino per complessivi 16.514 metri quadrati di superficie da bonificare. Per sanificare questi luoghi verranno assegnati una parte dei 606 milioni di euro destinati a questo tipo d’intervento” continuano i parlamentari del Movimento 5 Stelle. “La tutela ambientale è uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le bonifiche dei nostri territori, rappresentano il cuore della Transizione Ecologica andando a sanare anni di incuria spesso sfociati in attività illecite. Misure come questa, che creano tra l’altro occupazione , ne accelerano quegli obiettivi di sostenibilità ambientale come da sempre sostenuto dal Movimento 5 Stelle.

Elenco Bonifiche Siti Orfani nella provincia di Avellino