Associazione Amici della Vita:”Progetto di messa in sicurezza del ponte del ponte della panoramica”

L’Associazione “Amici della Vita” vuole condividere un progetto di “messa in sicurezza” del Ponte Russo Anzani (ponte della panoramica) di Ariano Irpino.

Il progetto è stato protocollato presso il comune di Ariano Irpino e intendiamo presentarlo alla comunità dei cittadini.

La presentazione di questo progetto, infatti, ha non solo lo scopo di continuare a sollecitare l’Amministrazione comunale rispetto ad una necessità che deve essere risolta con priorità di interventi, ma anche quello più profondo di far sentire tutti i cittadini fratelli, uniti non solo nel dolore delle tragedie, ma anche nella forza della partecipazione.

Ognuno di noi, infatti, può essere una piccola goccia nell’oceano della vita ed è per questo che chiediamo la divulgazione del video che troverete nel link qui di seguito, per poter costruire tutti insieme un importante progetto sociale oltre che materiale.

Il Presidente

Sara Cambria

Per informazioni e contatti:

Vicepresidente

Avv. Daniela Gibaldi – cell. 338 1534672