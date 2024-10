“Ariano si illumina di rosa” l’iniziativa dei Lions Club Ariano in collaborazione con l’associazione The Power Pink

Lunedì, 28 ottobre, conferenza stampa e primo incontro di zona con l’Amministrazione Comunale Il Sindaco, Enrico Franza, e l’assessore all’Ambiente, Toni La Braca, annunciano la conferenza stampa di presentazione del progetto “INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZiAta”, il nuovo sistema di raccolta rifiuti per le contrade di Ariano Irpino non servite dal “porta a porta”. L’evento si terrà alle 10:30 presso la sala consiliare di Palazzo di Città, seguito da un primo incontro di zona alle 19:00 per dimostrazioni e distribuzione di materiali informativi presso l’area di raccolta del Cimitero.

La città di Ariano Irpino sarà la prima città in tutta la provincia e tra le prime in Campania ad avvalersi di 18 Ecoisole Informatizzate. Un’iniziativa fondamentale per una gestione più efficace dei rifiuti e una maggiore sostenibilità ambientale. Grazie al Bando AVVISO M2C.1.1, sono stati ottenuti ì finanziamenti per migliorare e meccanizzare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il Sindaco, entusiasta, ha così commentato: “Adottare buone pratiche di smaltimento attraverso le ecoisole contribuisce a creare un ambiente più pulito e sostenibile, riducendo l’impatto dei rifiuti sulla nostra salute e sul pianeta. Insieme, possiamo fare la differenza! Ariano si differenzia! Un ringraziamento all’assessore La Braca e a tutti coloro che hanno lavorato duramente al progetto, a partire dai tecnici comunali ai dipendenti e collaboratori, che quotidianamente sono presenti sul territorio. Ariano guarda al futuro anche grazie a voi.”

ECCO COME FUNZIONA

Guarda il video dimostrativo e partecipa anche tu al futuro!

Cosa Sono le Ecoisole?

Le ecoisole sono strutture dedicate alla raccolta differenziata, progettate per facilitare il conferimento di materiali riciclabili come carta, plastica, vetro e organico.

Sono disponibili in 17 punti facilmente raggiungibili:

Stratola

Bivio di Villanova

Stazione

Camporeale

Tesoro

Piazzale Cimitero

San Liberatore

Creta

Corso Vittorio Emanuele

Cervo

Palazzisi

Cannelle

Orneta

La Manna

Scarnecchia

Santa Barbara

Stillo

Perché Utilizzare le Ecoisole?

Facilitano la Raccolta Differenziata: Ogni ecoisola è attrezzata per specifici tipi di rifiuti, semplificando la separazione. Promuovono la Sostenibilità: Un corretto smaltimento riduce l’impatto ambientale e preserva le risorse naturali. Educano la Comunità: Utilizzando le ecoisole, i cittadini diventano protagonisti nella protezione dell’ambiente, riconoscendo l’importanza del riciclo e della riduzione dei rifiuti.

Lunedì, 28 ottobre, la conferenza stampa della Città di Ariano Irpino.

N.B. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming dalla pagina ufficiale del Comune di Ariano Irpino.