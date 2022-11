ARIANO, RUGGIERO(FDI): “CAOS FRANZA, CITTADINI MERITANO AMMINISTRAZIONE VERA. SINDACO SI DIMETTA”

Ariano, 13 nov – “Il sindaco di Ariano ha una propensione innata a mettere insieme amministrazioni caotiche, inefficienti, inconcludenti e dannose per i cittadini di Ariano, che meritano di avere, invece, una guida vera. È il momento della dignità e di andare oltre la conservazione della poltrona fine a se stessa: Franza e a la sua traballante amministrazione rassegnino le dimissioni e consentano agli arianesi di eleggersi un sindaco e un consiglio comunale finalmente capaci di affrontare e risolvere i problemi della comunità.” Così Carmine Ruggiero, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, già consigliere comunale di Ariano Irpino.

“Franza e la sua giunta – aggiunge Ruggiero – si sono dimostrati incapaci di dare risposte concrete alle esigenze rappresentate a più riprese dai cittadini, dalle associazioni e dalle forze politiche arianesi. Nessuno dei problemi, ormai annosi, che pesano su Ariano è stato affrontato e risolto. Si ripresentano, invece, tutte le storture proprie delle Giunte Franza, dove gli assessori vanno e vengono creando tensioni e fermando, di fatto, l’attività amministrativa di cui la città di Ariano ha bisogno costante. È evidente che Franza perde il pelo ma non il vizio di considerare gli organi di governo locale come oggetti da disporre a piacimento.”

“Noi di Fratelli d’Italia avevamo visto bene quando abbiamo parlato di inconsistenza e di inerzia del Sindaco e di un centrosinistra che, in linea con quello provinciale, si rileva sempre dannoso per le comunità che amministra. Anche dal punto di vista politico – osserva l’esponente di FDI – Franza ha isolato Ariano, dimostrandosi incapace di instaurare una proficua filiera istituzionale con la Regione che potesse tornare a vantaggio della comunità.”

“È arrivato il momento di prendere atto di quello che è un fallimento evidente e di rassegnare le dimissioni. Ariano e gli arianesi – chiude Ruggiero- non meritano di avere amministratori così inconcludenti e dannosi per la comunità.”