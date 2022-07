Ariano International Film Festival-Il programma e gli ospiti della decima edizione

Abbiamo davanti a noi, la campagna elettorale più rapida di sempre, la prima estiva della storia repubblicana.

Si prospetta un confronto politico caldo e confuso.

Come ogni tornata elettorale tornerà prepotente un argomento importante, tuttavia, molto abusato in queste circostanze, che poi finirà inesplorato nelle “sabbie mobili” di ogni legislatura.

Ovviamente il riferimento è alla declinazione del territorio-qualità di vita,fabbisogni, servizi essenziali.

Questo argomento può essere quel qualcosa in più per attrarre l’attenzione degli italiani, e per indirizzare le loro scelte nella cabina elettorali.

Parlare del territorio però implica parlare dei problemi reali del paese.

Chi si propone di governare questo paese deve fornire risposte concrete ai tanti problemi.

La sanità, nell’ultimo decennio i nostri ospedali hanno perso 25 mila posti letto.

Senza cospicui investimenti la nostra “sanità pubblica” rischia di rimanere un concetto inscritto in un monolite.

Il paese reale racconta altre storie, come quella della signora “Carmela” che deve aspettare 6 mesi per un accertamento, con il rischio di far aggravare la sua malattia.

Questa è una sanità pubblica?

Il paese reale racconta altre storie.

Le previsioni demografiche per il 2030 descrivono uno scenario in contrazione, soprattutto per il Sud.

Nel Mezzogiorno i dati dicono il 10%, quasi 1,4 milioni di persone in meno.

La natalità faceva da contrappeso alla migrazione dei cittadini del sud.

Ma il sud non è più quello degli anni 60’, anche il tasso di natalità è calato in maniera drastica.

Bisogna interrompere l’emorragia di migrazione giovanile, sopratutto delle componenti più istruite.

Senza interventi mirati, il sud rischia la desertificazione.

I dati sull’ambiente non hanno bisogno di essere elencati, il cambiamento climatico è ormai cosa nota.

Su questo tema servono scelte politiche coraggiose e tempestive.

Il paese reale racconta che nel 2022 nel nostro paese per le donne non è facile conciliare vita privata e carriera lavorativa tanto quanto lo sia per gli uomini.

Oltre che interventi normativi, sarebbe auspicabile un cambio di mentalità.

Il paese reale reclama una riforma strutturale per la giustizia, perché la durata media di un processo civile di primo grado servono in media 514 giorni e perché la durata media complessiva di una causa civile è di 2.655 giorni.

Le problematiche del nostro paese sono note a tutti, anche le nuove generazioni le conoscono, ne hanno piena contezza, perché le vivono già sulla loro pelle.

Chi si propone di governare questo paese, è ovviamente cosciente di tali problematiche.

Non è retorica, ma questo periodo storico richiede una politica attenta, una politica coraggiosa, una politica aderente alle esigenze del paese quello reale.

Molto banalmente per le circostanze singolari, direi eccezionali, una pandemia ancora in corso, una guerra a pochi Chilometri dall’Italia, una crisi energetica ed economica.

Chi si propone di governare questo paese in questo momento storico, abbia la consapevolezza di avere un’enorme responsabilità.

Il Segretario MAPS(movimento attivo politico e sociale)

Louis Stanco