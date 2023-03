8 marzo-Comune e Associazioni insieme per i diritti delle donne

Grande partecipazione e tante emozioni ieri ad Ariano Irpino per le iniziative dedicate alle donne in occasione della giornata internazionale dell’8 marzo.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni, le scuole e il Consiglio delle Donne di Ariano Irpino, ha voluto dar vita a dei momenti di riflessione e condivisione per rendere omaggio agli sforzi e all’operato delle donne, promuovere modelli di azione ed esperienze che stimolino e siano di ispirazione per altre donne ad essere sempre più protagoniste del nostro tempo, intervenire sui simboli e restituire valore e visibilità pubblica all’agito femminile, spesso occultato dalla storia.

La giornata è iniziata con la significativa premiazione del Concorso scolastico “Ariano sulle vie della parità II Edizione” presso la Sala Conferenze Palazzo degli Uffici. Durante l’evento sono state premiate le classi 2 sez. A Liceo Linguistico IISS “Ruggero II- docente referente Prof.ssa Giovanna Solmita; 3 sez. A LESS IISS “Ruggero II- docente Referente Prof.ssa Paola Napoli, 3 sez. B I.C. Mancini docente referente Prof.ssa Antonietta Tiso; 3 sez. C I.C. Mancini docente referente Prof.ssa Giovanna Elena Pietrolà. Gli alunni, mediante dei prodotti didattici, hanno fornito delle proposte di intitolazione al femminile di luoghi della città che presto saranno realizzate: Via Rita Levi Montalcini, Largo Adelia Bozza, Via e Teatro comunale Lina Wertmüller, sala conferenze Ilaria Alpi.

Grande emozione nel pomeriggio in Sala Consiliare quando l’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, rappresentata dal Sindaco Enrico Franza, dall’Assessore alle Politiche Sociali Pasqualino Molinario, dalla Consigliera Comunale Valentina Pietrolà, dalla Vice Sindaca Grazia Vallone e dalla Consigliera Provinciale con Delega alle Pari opportunità Laura Cervinaro, in collaborazione con le associazioni Fidapa Ariano Irpino, Panathlon Club Ariano Irpino, Associazione Vita ODV, Panacea ODV, Lions Club Ariano Irpino, Associazione Noi con voi, ha premiato le donne arianesi che si sono distinte per le loro doti umane e i traguardi raggiunti nelle professioni, nella cultura, nel volontariato e nello sport. Sorrisi e lacrime hanno accompagnato la premiazione di Albanese Francesca, Suor Celina, Patrizia Savino, Giovanna Grasso, Pratola Maria Spina, Pellecchia Anna, Natalia Makarchuk, Giulia di Rubbo, Jeannette Guilavogui, Maura Lo Casale, Michaela Anne Foster, Livia Lo Conte, Annamaria Bellizzi, Stella De Pippa, Ilaria Mormile.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione della sede del Consiglio delle Donne in via Annunziata, uno spazio di condivisione fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per dare una “casa” al Consiglio delle Donne, l’organismo di partecipazione femminile istituito con deliberazione di consiglio comunale proprio l’8 marzo del 2021.

L’evento, curato dalla Presidentessa del Consiglio delle Donne Giusi Mirabile e dalle componenti del Consiglio intero, ha visto una grande partecipazione da parte di tutta la comunità arianese, presente il Vescovo di Ariano Sergio Melillo, la Dott.ssa Rosanna Ruccio e il Dott. Augusto Morella della Azienda Speciale Consortile per i servizi sociali ambito AV 1, la Comandante Di Blasi della Guardia di Finanza. La serata è stata arricchita dalla cena sociale preparata dagli alunni dell’indirizzo alberghiero dell’I.I.S De Gruttola guidato dalla D.S Tiziana Aragiusto, gli alunni sono stati accompagnati dai docenti Piero Vigorito, Mazza Ottavia, Navarra Carmela e Libero Riccio e dagli assistenti tecnici Losanno Vincenzo, Silano Rossella, Caccese Rosalba, De Simone Pasqualina, Finelli Umberto e Rosato Claudio.k

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno fornito un contributo per la riuscita degli eventi e la numerosa partecipazione, ricordando che solo percorrendo insieme le vie della parità possiamo raggiungere i pieni diritti per tutte e tutti.