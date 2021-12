Covid in Irpinia-98 persone positive in provincia

8,826 visualizzazioni totali

Incontro tra i sindaci dell’Area Pilota dell’Alta Irpinia e il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. Al centro del confronto, che si è tenuto nella sala consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo, i fondi destinati al miglioramento della viabilità nei territori dei Comuni coinvolti. Le risorse – che sono state stanziate dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Ministro dell’Economia e delle Finanze -, ammontano a 6.335.000 euro.

Nel corso della riunione è stato definito un elenco di strade con le maggiori criticità e per le quali sono necessari interventi di messa in sicurezza. Il piano complessivo delle opere è stato condiviso dai presenti. Gli amministratori hanno anche rimarcato l’importanza di eseguire lavori su altre infrastrutture stradali dell’Alta Irpinia, con particolare riferimento alla realizzazione dell’arteria di collegamento Andretta-Calitri e al rifacimento del Ponte Massaro, lungo la ex S.S. 400.

Da parte del presidente Buonopane l’impegno, di concerto con gli uffici dell’Ente, a definire una ulteriore programmazione di lavori sulla rete viaria che interessa i 25 Comuni dell’Area Pilota dell’Alta Irpinia. Nei prossimi giorni, si adotteranno le iniziative consequenziali per rispettare i