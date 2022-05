1ª Edizione del concorso di poesie inedite dedicato ad “Anna Paduano, la regina del sorriso”

La FIDAPA Sezione di Ariano (AV) con il Patrocinio della FIDPA BPW – Italy Distretto Sud- Ovest, indice 1ª Edizionedel concorso di poesie inedite dedicato ad “Anna Paduano, laregina del sorriso” e rivolto a tutte le donne.

Anna Paduano è stata fino ad oggi l’unica donna di Ariano che ha operato una vera rivoluzione di genere, con la scrittura ditesti teatrali in vernacolo e la loro realizzazione scenica.

Altri amanti della recitazione avevano costituito delle compagnie e messo in scena opere in vernacolo ed in lingua italiana, ma Anna, in quanto donna, ha superato l’ostacolo delpregiudizio e della discriminazione con grande naturalezza e senza prendersi troppo sul serio.

La sua natura allegra e la sensibilità nei confronti del dolore, della miseria e delle piccole gioie, pur presenti nella quotidianità della popolazione contadina degli anni cinquanta, assieme al gusto della comicità ed anche ad una sottile ironia, le hannoispirato la scrittura di molti testi significativi.

Il merito di Anna Paduano , nel panorama culturale di Ariano e di tutto il territorio circostante, è stato quello di riprendere unatradizione iniziata con una Compagnia teatrale nei primi decennidel secolo scorso, poi continuata dal sign. La Vita e di ridare vivacità a questa tradizione molto apprezzata dagli arianesi,soprattutto nel genere comico.

L’operazione linguistica che Anna ha realizzato costituisce il fatto più significativo, in quanto ha riportato in vita parole e modi di dire in parte dimenticati se non proprio sconosciuti alle nuove generazioni, omologate nella lingua ufficiale e con pochissimi riferimenti ad un eloquio che era esso stesso larappresentazione di un mondo e di piccole storie che fannoparte della grande storia.

Una comicità tutta giocata sull’uso di termini arcaici, suifraintendimenti, sulle abitudini e sulla cultura patriarcale,sicuramente più marcata rispetto ad oggi.

Rendiamo omaggio a questa donna, già socia della FIDAPA,che ci ha fatto ridere a crepapelle. E non c’è prezzo, in questo tempo, per l’allegria, soprattutto in questi ultimi anni di prove e di drammi.

Il concorso è libero, e le poesie dovranno essere scritte invernacolo (con traduzione a lato), verranno divise in tre categorie:

1ª categoria _ “Piuma bianca” (donne fino a 15 anni) 2ª categoria _ “Piuma gialla” (donne dai 16 ai 30anni) 3ª categoria _ “Piumaverde” ( donne oltre i 30 anni).

Regolamento e scheda di iscrizione:https://www.facebook.com/fidapaariano