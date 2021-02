“XX Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile”-Il comune di Ariano aderisce all’iniziativa in ricordo di Gianmichele

Il Comune di Ariano Irpino in memoria del piccolo Gianmichele si unisce alla sua famiglia e ai suoi amici e aderisce all’iniziativa promossa per la “XX Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile”, intitolata – La speranza di guarigione per tutti mette radici #PiantiamoUnMelograno

Il 14 e il 15 febbraio vi sarà la messa a dimora di un albero di melograno nei pressi dei giardini pubblici adiacenti al Monumento dei Caduti.

Il melograno riassume un valore simbolico per l’iniziativa poiché ribadisce la nostra volontà di lottare contro il cancro infantile con “radici sempre più robuste” e “arilli sempre più compatti”. Difatti, così come maturano i frutti del melograno, uniti, stretti l’un l’altro, così dobbiamo combattere al fianco delle famiglie, dei medici e degli infermieri, come un solo cuore pulsante, come una sola grande famiglia.

Inoltre, a partire dal 15 febbraio al 28 febbraio, aderiamo all’iniziativa “TI VOGLIO UNA SACCA DI BENE”, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale sarà possibile concretizzare la nostra vicinanza donando a bambini e adolescenti in cura in reparti di oncoematologia pediatrica del sangue, plasma e piastrine.

Porta con te la cartolina in allegato, scatta un selfie e postalo sui social con gli hashtag #FIAGOP #unasaccadibene #iodonosangue

Il sangue è un dono prezioso nei momenti più difficili delle terapie oncologiche e la FIAGOP, Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, è sempre in prima fila nel sensibilizzare la collettività ad una maggiore partecipazione e ad una cultura della prevenzione a tutela dei diritti dei giovani, che siano ancora malati o già guariti.

#DiamoRadiciAllaSperanza

#sempreconnoi