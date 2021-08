XL Convegno ecclesiale diocesano (Ariano 26-29 agosto 2021)

Siamo ormai prossimi al XL Convegno ecclesiale della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia. L’annuale evento si terrà quest’anno da giovedì 26 agosto a domenica 29 agosto. I primi tre giorni si svolgeranno presso la Scuola Media “Mancini” di Ariano Irpino, mentre l’ultimo giorno presso la Basilica Cattedrale di Ariano.

Nel presentare alla Diocesi il Convegno, così scrive il Vescovo, S.E. Rev.ma Mons. Sergio Melillo: “(…) Il XL convegno pastorale diocesano (…) che avrà come tema: «…spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui (Lc 24,27) – in cammino con la Parola», è da vivere con stile sinodale perché «… Dalla radice della Parola di Dio, attraverso il tronco della sapienza pastorale, fioriscono approcci fruttuosi ai vari aspetti della vita» (Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dall’uff. Catechistico Naz. della CEI, 30 Gennaio 2021).

Dalla Parola di Dio attingiamo i contenuti del messaggio che il Signore consegna ai discepoli dopo la Resurrezione: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato…» (Mc 16,15-16). Questa consegna è affidata alla nostra comune responsabilità.

Sentiamoci coinvolti, pastori e gregge, nel cammino di ascolto e di relazioni autentiche che il Signore ci dona”.

Il Convegno, dunque, inizierà il 26 agosto con l’accoglienza e la preghiera iniziale rispettivamente previste alle ore 15:30 e 16:00. Seguiranno il saluto del Vescovo e l’introduzione al secondo anno del Triennio Pastorale Eucaristico da parte di don Alessandro Amapani, Teologo pastoralista. Sempre in occasione del primo giorno ci sarà la Lectio divina da parte della prof.ssa Rosalba Manes, Biblista.

Novità di quest’anno saranno i quattro Laboratori pastorali che caratterizzeranno la seconda giornata del Convegno, che potranno essere scelti dai convegnisto attraverso il Modulo di iscrizione allegato e da inviare tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica trienniopastoraleariano@gmail.com

Sabato 28 agosto raggiungerà la Diocesi Fr. Enzo Bianchi, Fondatore della Comunità di Bose e che relazionerà sul tema “La Sacramentalità della Parola di Dio nella Comunità cristiana”. Nella stessa giornata ci sarà la relazione di Fr. Goffredo Boselli, Liturgista e monaco di Bose, sul tema “Celebrare e vivere il Vangelo oggi”. Seguiranno le conclusioni dei lavori del Convegno da parte di Don Alessandro Amapani.

La conclusione del Convegno, come di consueto, avverrà domenica 29 agosto con la Celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino. Durante la celebrazione sarà consegnato ad ogni Parrocchia l’Evangeliario del triennio. Al termine, ci sarà l’inaugurazione del “Centro Pastorale San Francesco