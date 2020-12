WELCOME DAY ALL’ITS ANTONIO BRUNO

IL PRESIDENTE BRUNO DA’ IL BENVENUTO ALLA NUOVA CLASSE

Si è svolto presso la Univerest di Mirabella Eclano, il welcome day dell’ITS di Grottaminarda. Il Presidente della Fondazione Antonio Bruno, Pino Bruno, insieme al corpo docente della scuola di alta formazione, ha dato il suo benvenuto alla nuova classe.

25 i giovani che, superate le selezioni svoltesi nelle scorse settimane, hanno potuto accedere al corso in Meccatronica per l’Industria 4.0. promosso dall’Istituto Tecnico Superiore “Antonio Bruno”.

Prima dell’avvio delle lezioni, previste per il prossimo febbraio, i giovani, durante il welcome day, hanno potuto conoscere ciò che gli attende nel prossimo biennio. In aula anche le testimonianze di due ex studenti che hanno terminato il loro percorso di studi e sono impiegati in aziende del territorio.

“Quella dell’ITS è una opportunità da non lasciarsi scappare – afferma il Presidente Pino Bruno – i ragazzi devono coglierla al volo. Oggi è il mercato che tende a creare le opportunità e i giovani devono investire su loro stessi. L’ITS, in questi due anni di attività, ha provato a colmare il divario tra mondo della scuola e quello del lavoro, avvicinando i giovani alle aziende che operano in Irpinia. Chi si approccia all’ITS – conclude Bruno – deve avere la consapevolezza che saranno due anni durissimi, ma se fatti bene, il risultato è assicurato”.

“Il nostro obiettivo è permettere a tutti i giovani che decidono di intraprendere questo percorso di entrare facilmente, e subito, nel mondo del lavoro”, dice il direttore tecnico dell’ITS Bruno, Carmine Tirri. “L’ITS è una realtà che si sta consolidando in provincia di Avellino. Quest’anno hanno provato ad accedere oltre 60 giovani. Stiamo lavorando per attivare quanto prima un secondo corso nel 2021 e concedere così un’altra possibilità di frequentare l’ITS”.