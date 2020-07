Volley – L’arianese Dalila Modestino in serie A

Comincia domani 27 luglio 2020 l’avventura di Dalila Modestino in terra friulana dove vestirà i colori

dell’ITAS MARTIGNACCO (UDINE) nel Campionato Nazionale Pallavolo serie A2.

Fortemente voluta dal coach Gazzotti, Dalila entra a rinforzare la prima linea di una squadra che ha grandi obiettivi e si affida all’abilità a rete della giocatrice irpina per consolidare le proprie ambizioni.

Cresciuta e formata nel GSA PALLAVOLO ARIANO, la forte centrale ufitana con la società del Tricolle ha raccolto risultatiimportanti nei campionati di categoria che hanno determinato due convocazioni in Nazionale giovanile con il tecnico azzurro Mencarelli . Nel 2016 è approdata a Caserta serie C e serie A2, in seguito è stata protagonista a Benevento serie B, Cerignola B1, Isernia B e lo scorso anno Altino B1.

Nonostante la giovane età, Dalila ha qualità ed esperienza che possono essere il valore aggiunto per il club friulano nel prossimo campionato. Per l’atleta arianese la serie A non sarà solo vetrina ma occasione per confermare Il suo talento e possibilità di inserirsi nel volley di alto livello.

La presidente del GSA PALLAVOLO ARIANO Grazia Pratola a nome di tutta la società esprime a Dalila

i complimenti e l’augurio di una stagione sportiva ricca di successi.