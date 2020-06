Vescovo Melillo :”Ariano deve riacquistare la centralità che ha sempre avuto”

Il Vescovo di Ariano Sergio Melillo ha chiamato a raccolta tutti gli esponenti pubblici della città per un momento di riflessione dopo la grave emergenza dovuta alla pandemia e che ha colpito la città. Melillo ha sottolineato la necessità che Ariano riacquisti la propria centralità che ha sempre avuto per vocazione territoriale. Nel suo intervento il Vescovo si è soffermato sopratutto sulla questione del lavoro che affligge sopratutto il mondo dei più giovani, affermando che “il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione ed è dovere delle istituzioni e degli apparati intermedi quello di rimuovere tutti gli ostacoli e favorire le condizioni che permettano a tutti di entrare far parte del mercato del lavoro per contribuire al progresso materiale e spirituale della società“. A rappresentare il comune c’era il Commissario Prefettizio, dottoressa Silvana D’Agostino la quale è stata omaggiata da parte del Vescovo di un quadro in ceramica con la raffigurazione della Cattedrale di Ariano. D’Agostino ha voluto sottolineare “la necessità di una ripresa immediata dopo l’emergenza sanitaria, mettendo in campo strategie nuove che tengano conto del senso di comunità e di responsabilità che ci hanno accompagnato durante il periodo della pandemia”. A fare il punto della situazione economica a ridosso dell’emergenza sanitaria, è stato chiamato il responsabile della Caritas della Diocesi Ariano-Lacedonia don Rosario Paoletti, il quale ha tracciato una situazione preoccupante in base alle richieste di aiuto delle famiglie che ricadono nel territorio della Diocesi ed ha sottolineato che solo ad Ariano le istanze di sussidio negli ultimi due mesi, sono aumentate del 48 per cento.