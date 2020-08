Verso le Regionali – Cusano capolista per la Lega in Campania

Grande soddisfazione per la Lega di Ariano Irpino che vede alle prossime elezioni regionali, Generoso Cusano candidato come capolista.

“È la vittoria di un territorio”queste le parole dell’ex assessore provinciale-che continua:“Prima di tutto ringrazio il segretario provinciale Sen.Pasquale Pepe che grazie al lavoro svolto sul territorio è riuscito nell’arduo compito di ricostruire la Lega ad Avellino, la mia candidatura come capolista nella Lega(primo partito in Italia)rappresenta una grande opportunità per il territorio Arianese e della valle dell’ ufita, che sono stati letteralmente dimenticati dai rappresentanti Irpini uscenti. L’Irpinia ha bisogno di sviluppo per fermare l’ emorragia di giovani che scappano via,bisogna puntare sullo sviluppo dell’agricoltura biologica e sul completamento delle infrastrutture”.Poi Cusano conclude dicendo “La mia priorità è salvaguardare il presidio ospedaliero di Ariano Irpino,che qualcuno vorrebbe depotenziare,al contrario, io farò di tutto per risollevare e potenziare un Ospedale importantissimo per Ariano e per tutta la valle dell’ufita, soprattutto in questo periodo difficile a causa della pandemia”.