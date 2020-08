Verso le Amministrative – Luparella Patto Civico:”Andare oltre la logica dei partiti”

E’ partita ufficialmente la campagna elettorale del Patto Civico, con l’avvocato Marcello Luparella come candidato sindaco. Questa mattina la presentazione ufficiale presso il Grand Hotel Biffy di Ariano, alla presenza della stampa e di alcuni candidati delle liste che hanno sottoscritto il patto civico per Ariano, tra i quali Gianfranco Grasso in rappresentanza di Insieme per Ariano, Guido Di Paola a nome di SiAmoAriano, Patrizia Savino in rappresentanza di Ariano ConVincente, Nicola Grasso per Ariano Che Produce e Pasquale Puorro per Ariano di Tutti. Luparella ha voluto da subito chiarire che il civismo è un atto di grande responsabilità nei confronti della città e che allo stato attuale il Patto Civico è l’unica strada da perseguire, vista la grande confusione che regna nei partiti locali tradizionali, tra divisioni interne e commissariamenti. Nel suo intervento Marcello Luparella ha voluto sottolineare che:”La nostra città ha innanzitutto bisogno di progettualità per superare lo stato di frustrazione e di depressione in cui è caduta, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria” . Inoltre ha voluto specificare che lui non è né del centro sinistra e né del centro destra, in quanto non si sente vicino a nessuno dei due schieramenti, anche se nel passato ha avuto un impegno politico, poi scemato con il passare del tempo. Oggi-ha specificato Luparella-la situazione è diversa, c’è bisogno della partecipazione di tutti per risollevare le sorti della nostra città– ed ha aggiunto che-il civismo è l’unica strada per avvicinare le persone che non si riconoscono piu’ nei partiti tradizionali, costretti continuamente a confrontarsi con lotte intestine, che producono solo divisioni e frammentazioni. Il Patto Civico è formato da un insieme di persone che fuggono alla logica contorta dei partiti ma che vogliono operare per il rilancio della città”.