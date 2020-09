Verso le amministrative – Lorenzo Lo Conte Ariano Che Produce:”Appello al voto alle partite IVA e ai cittadini”

Da Lorenzo Lo Conte, capolista Ariano Che Produce, riceviamo e pubblichiamo:

Ho maturato esperienze importanti in materia di Consorzi di Imprese, avendone fondato più di uno sia in ambito regionale che provinciale. Tra gli altri ad Ariano nel 2004 ho costituito con altri imprenditori il Consorzio IIRPINIACOM – di cui sono attualmente presidente – che tuttora è attivo con oltre 200 piccole imprese associate, al 90% arianesi, e che ci accingiamo a rilanciare con una importante progettualità.

Vogliamo “INNOVARE” e “RIVOLUZIONARE”, con rigore, la macchina amministrativa, per renderla efficiente, rapida e trasparente in misura maggiore rispetto ad oggi ed “AMICA” dei cittadini e delle imprese.

Abbiamo idee e progetti importanti e tali da generare una crescita graduale della produzione e dei fatturati di tantissime aziende, in tutti i settori, con incrementi sia dell’aspetto “qualitativo” della produzione e del lavoro, sia di quello relativo alla “innovazione”, CONDIZIONI DI BASE per assunzione di nuovo personale ed aumento dei posti di lavoro.

Per realizzare ciò ABBIAMO SOLO BISOGNO DELL’AIUTO E DEL SOSTEGNO DEGLI ARIANESI, del voto favorevole non solo delle PARTITE IVA ma di tutti i CITTADINI, perché la crescita e lo sviluppo delle attività produttive e dell’economia E’ INTERESSE DI TUTTI, delle imprese come dei semplici cittadini.

Domenica e Lunedì, 20 e 21 settembre, per quanto sopra, mi permetto di chiedere ai cittadini di Ariano di Votare, con fiducia, la Lista ARIANO CHE PRODUCE unitamente al candidato Sindaco Avvocato MARCELLO LUPARELLA che rappresenta per Ariano la più grande opportunità riunendo in sé spiccate doti di “buon senso”, “competenza”, “professionalità”, “sostanza”, doti tutte indispensabili per affrontare le importanti sfide che la nostra Città ha di fronte già nell’immediato.