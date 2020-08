Verso le Amministrative-La Lega a sostegno di Marco La Carità

In contemporanea all’ufficializzazione della candidatura dell’ex assessore provinciale ai Generoso Cusano, alle prossime Regionali con la ‘Lega Salvini Premier’ il segretario cittadino di Ariano Irpino, Pasqualino Santoro, ha ufficializzato anche la partecipazione alle amministrative del Tricolle della compagine che sosterrà l’elezione a sindaco di Marco La Carità.

Dopo aver chiuso la compagine formata da sedici candidati al consiglio comunale di Ariano, e ottenuto il placet del segretario provinciale, senatore Pasquale Pepe, e del coordinatore regionale, Nicola Molteni, Santoro ha annunciato la presentazione a stretto giro alla comunità arianese della lista che corre col nome e il simbolo della ‘Lega Salvini premier’ in favore del candidato a sindaco Marco La Carità. “Presenteremo in quella occasione candidati e programma- ha spiegato il segretario cittadino, Santoro-. Per Ariano è una grossa chance avere come candidato capolista alle Regionali, Generoso Cusano, e una lista composta da autorevoli esponenti della società civile che vantano una significativa esperienza politica e amministrativa. Una Lega che si appresta ad affrontare il duplice appuntamento elettorale settembrino, (Regionali e amministrative) con uno spirito di squadra coeso e con una forte motivazione a governare la città di Ariano”. Nella lista che sarà presentata la prossima settimana spiccano i nomi dell’avvocato e capolista Marika Grande, Federico Puorro, ex consigliere comunale, Marilina De Lillo, Vito De Luca, ingegnere ed ex assessore ai LLPP al Comune di Ariano durante la precedente consiliatura.