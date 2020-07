Verso le amministrative – I socialisti abbandonano il tavolo programmatico di centrosinistra

Durante la riunione di giovedì 23 luglio ad Avellino, fra due rappresentanti del PD, due di Sinistra Italiana e tre del PSI, aperta ad altre forze politiche e civiche di centrosinistra arianesi, che per diversi impedimenti non erano presenti, si era deciso di proseguire i lavori quest’oggi, 26 luglio, alle 10,30 presso l’Hotel ristorante Incontro di Ariano Irpino, invitando le forze politiche del centrosinistra e i rappresentanti della società civile, che intendessero contribuire alla costruzione del programma, al quale sarebbe seguita successivamente l’individuazione del candidato sindaco della coalizione. All’appuntamento di oggi erano presenti rappresentanti del PD, Sinistra Italiana, PSI, esponenti di diverse espressioni civiche. Il PSI, in maniera pretestuosa, poneva la pregiudiziale che fossero presenti al tavolo per ciascuna forza solo due rappresentanti per ogni partito, escludendo così in maniera pregiudiziale alcuni esponenti del PD e i rappresentanti di altre liste civiche interessate a contribuire alla costruzione del programma. Si noti che il PSI arianese, era rappresentato dall’ex sindaco di Grottaminarda e Segretario provinciale Giuseppe Romano che è stato l’unico a parlare, mentre il Segretario cittadino di Ariano, Roberto Cardinale, non ha inteso contribuire alla discussione. Dopo circa due ore di tentativi per giungere a elaborare una serie di ipotesi politiche condivise per superare la pregiudiziale socialista, nel momento in cui finalmente la discussione si è orientata sui contenuti del programma elettorale, i due rappresentanti del PSI hanno abbandonato la riunione. Fermamente convinti che il programma debba rispondere alle necessità della collettività arianese ancor più in questo momento particolarmente drammatico, invitiamo tutte le forze politiche e civiche che si riconoscono negli ideali di uguaglianza, democrazia e solidarietà, a compattarsi e ad apportare il loro contributo. Uniche discriminanti, l’antifascismo e l’antirazzismo. Se il PSI avrà un ripensamento, siamo sempre disponibili ad accoglierlo nell’ambito del centrosinistra.

PD e Sinistra Italiana arianesi