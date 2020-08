Verso le Amministrative-Floriana Mastandrea:”la mia è una scelta libera a favore di un candidato sindaco che stimo”

Da Floriana Mastandrea, co -capolista della lista Democrazia e Progresso di Ariano Irpino per La Vita Sindaco, riceviamo e pubblichiamo:

Dopo alcune speculazioni da parte di qualche malpensante, anche sui social, mi corre l’obbligo di fare delle precisazioni: sono capolista insieme a Giuseppe Ciasullo, della lista civica di sinistra, Democrazia e Progresso, di Ariano Irpino a sostegno di Giovanni La Vita Sindaco. Ho scelto in autonomia di sostenere l’avvocato Giovanni La Vita, non impegnando la Federazione di Sinistra Italiana di Avellino. Certe scelte, seppur per svariati motivi non sempre facili, sono dettate prevalentemente dalla stima personale verso il candidato, dalla conoscenza delle sue comprovate competenze amministrative e professionali, nonché dal suo percorso politico, che passa anche attraverso i legami profondi con il territorio, fino alla difesa dei più deboli e alle lotte per la difesa dell’ambiente, azioni che sono da me totalmente condivise. Sono convinta altresì che le doti personali di umiltà e generosità, che si accompagnano ad altre spiccate doti umane di Giovanni La Vita, possano farne il giusto amministratore per la disastrata situazione in cui versa il Comune di Ariano Irpino, che ricordiamolo, non sarà facile risollevare, ragione di più per necessitare di una persona di lunga esperienza amministrativa, di vita e professionale. Trattandosi di elezioni amministrative, gli equilibri politici si fondano in prevalenza su accordi di programma e di intenti, il che spiega l’appoggio apportato alla candidatura di La Vita, da parte della lista Noi Campani – Mastella, anzi va fatto un plauso a Carmine Peluso che, da candidato sindaco, si è tirato indietro a favore di Giovanni La Vita: se altri avessero operato analoga scelta, oggi avremmo di certo meno liste, meno candidati e una sinistra più forte. A quanti in malafede speculano sull’appoggio da parte della lista collegata a Mastella, vorrei altresì ricordare che nel 2006 l’allora Udeur di Mastella, appoggiò insieme a DS, Sinistra DS, Margherita, Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista, il Governo Prodi (centrosinistra). Le uniche discriminanti che abbiamo posto per chi volesse sostenere Giovanni La Vita, sono state l’antirazzismo e l’antifascismo, prerogative fondamentali per sconfiggere le destre, in diversi modi camuffate. Al di là di tutto ciò, Sinistra Italiana, alle elezioni regionali sostiene la lista Terra! Tanto dovevo per amore della verità, chiarezza e onestà intellettuale, che da sempre mi contraddistinguono come persona, come professionista e come politica, canoni a cui mi sono ispirata per tutte le scelte della mia vita, in una linearità e coerenza di pensiero e azione, rispetto alle quali di conseguenza, mi sono assunta sempre gli oneri e, qualche volta, gli onori. Parafrasando Antonio Gramsci: “nella vita bisogna essere partigiani” e io, che lo sono e ci metto la faccia con tutto il gravoso impegno che comporta, non potevo di certo restare indifferente, di fronte all’oscuro scenario arianese.