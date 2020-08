Verso le Amministrative – Continua il confronto nel Centro Sinistra. Patto Civico e Centro Destra al lavoro sulle liste

Continua il confronto nel Centro Sinistra, dove sembra ancora aspro ed acceso il dibattito sulle candidature che vede l’ex sindaco Franza e Giovanni La Vita ancora al lavoro per la composizione dello schieramento che dovrebbe sostenerli. Negli ultimi giorni si sono intensificati i rapporti tra i rappresentanti di “Noi Campani” e lo schieramento che fa capo all’avvocato Giovani La Vita, per cercare una strategia comune da contrapporre al centro destra, che ha individuato in Marco La Carità il candidato sindaco. Quest’ultimo schieramento è al lavoro per la composizione delle liste, anche se deve fare i conti con qualche deluso che ha deciso di volgere lo sguardo verso altri lidi. Attivi anche i rappresentanti del Patto Civico, i quali sono alla ricerca di adesioni per la chiusura della composizione delle liste che pare debbano essere confermate nei prossimi giorni. Al momento non ci giungono notizie dal M5S che aveva lanciato il suo candidato sindaco Giambattista Capozzi, osteggiato da una parte del Movimento per le modalità con le quali era stata effettuata la scelta. Sarà utile la pausa di ferragosto per definire gli schieramenti o dopo il 15 ci saranno delle sorprese?