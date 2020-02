Verso le amministrative ad Ariano – Maraia (FdI)”Convocare un tavolo politico tra i partiti del centro destra”

In vista delle prossime elezioni comunali, che si terranno ad Ariano alla fine di maggio,il segretario cittadino diFratelli d’Italia, Pino Maraia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’operato del suo partito e delle iniziative che intenderà intraprendere nelle prossime settimane. Queste le dichiarazioni rilasciate dal segretario cittadino di FdI :”Fratelli d’Italia prenderà l’iniziativa per convocare un tavolo Politico con i partiti del centro destra ed iniziare a discutere di un progetto politico. I partiti politici , fratelli d’Italia lega forza Italia e orizzonti popolari si faranno carico di stilare un programma e stabilire da subito chi dovrà essere il candidato che guiderà la coalizione. Il progetto sarà aperto anche alle civiche che condivideranno il progetto ed il programma. Fratelli d’Italia c’è. Dopo questa brutta esperienza amministrativa, Fratelli d’Italia si pone al centro del progetto, volendo essere il volano , il fulcro di tutto il centro destra , proponendo idee e uomini che possano contribuire al successo ed alla vittoria delle imminenti elezioni amministrative. Noi ci siamo e ribadiamo il progetto politico”.