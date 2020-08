Verso le Amministrative – Ad Ariano Irpino prove di popolarismo

Fulvio Martusciello eurodeputato e coordinatore provinciale FI Avellino. “Forza Italia avvia il suo percorso per allargare ad altre forze politiche ed essere punto di riferimento dei moderati. Se si vuole ragionare in un’ottica di squadra, dobbiamo riflettere sull’opportunità di presentare il simbolo alle comunali.

Ad Ariano bisogna andare verso la meta prefissata che è il popolarismo. Una lista dei moderati può rappresentarci. Una lista che ha un chiaro riferimento politico nel Consiglio Provinciale di Avellino dove è stata presente nelle elezioni del 2016 e del 2018 ed è rappresentata da Girolamo Giaquinto e da Franco Di Cecilia. Stiamo facendo riflessioni in merito.