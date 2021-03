Vaccino AstraZeneca – L’ASL 1 di Napoli sospende la somministrazione

L’Asl Napoli 1 ha disposto attraverso una comunicazione (giunta a mezzo mail) la sospensione delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca, a prescindere dal lotto. Di seguito la nota dell’Azienda Sanitaria: “Con riferimento a nota Unità di Crisi regionale avente ad oggetto “Lotti ABV6096 – ABV5811 vaccino anti Covid 19 Astrazeneca – disposizioni” (rif. prot. n°202 del 11.03.2021, ricevuta su chat whatsapp Unità di Crisi regionale alle ore 06.52 – che si allega), con la quale si comunica che “l’Istituto Superiore di Sanità ha avviato una campionatura per la comparazione con il lotto ABV2856, già sospeso con provvedimento AIFA n°632 dell’11.03.2021, in ragione delle segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi” e si invitano le Aziende Sanitarie “a non utilizzare le dosi di vaccino Astrazeneca in giacenza presso codeste Aziende a titolo meramente precauzionale e per il tempo strettamente necessario al completamento degli esami della predetta campionatura”.