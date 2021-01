Vaccinati in Campania – Superata la soglia di 10mila somministrazioni

Sono 10.745 le persone che in Campania, a oggi, hanno ricevuto la prima dose del vaccino, dunque la tanto attesa accelerazione si è avuta, infatti la percentuale delle dosi somministrate, in proporzione alla dotazione giunta (33.870), è salita al 31,7%. A ricevere il vaccino, in particolare, sono stati gli operatori sanitari e sociosanitari (9.650). Risalta l’alto numero di personale non sanitario vaccinato (1.094) mentre risulta solo un anziano vaccinato, ospite di una casa di riposo.

Campania quinta regione in Italia per vaccinazioni Covid19

Le prime 720 vaccinazioni in Campania sono avvenute il 27 dicembre scorso, in occasione del Vaccine Day europeo. Ma la campagna di vaccinazione vera e propria è partita il 31 dicembre. Ieri le dosi somministrate erano 6.671 dosi, pari al 19,7%. Ad oggi, la Campania, con il 31,7% di vaccinazioni fatte sulle dosi consegnate pari a 33.870, è la quinta regione d’Italia al momento per copertura vaccinale, se si esclude la Provincia Autonoma di Trento al 54,8% (2.726 somministrazioni su 4.975 consegnate). Prima della Campania ci sono Lazio al 48,7% (22.314 vaccinazioni su 45.805), Veneto al 40,6% (15.776 vaccinazioni su 38.900), Toscana al 37,8% (10.545 vaccinazioni su 27.920) e Basilicata al 37,4% (1.864 vaccinazioni su 4.980).

I dati riportati sono stati pubblicati dal ministero della salute