Un minuto di silenzio alle ore 19,34 del 23 novembre 2020, per ricordare la tragedia del sisma in Irpinia.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino invita la cittadinanza ad unirsi all’iniziativa della Prefettura di Avellino, nell’ osservare un minuto di silenzio alle ore 19,34 di lunedì 23 novembre 2020, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia del terremoto e non dimenticare quei terribili momenti vissuti in Irpinia.

L’occasione del 40° anniversario, sarà così un momento di commemorazione più silenziosa, a causa della diffusione pandemica per il nuovo coronavirus, ma non per questo, meno partecipato..