Tutti insieme a servizio della nostra città. Nasce il progetto Ariano Aiuta Ariano

Da oggi è attivo A.A.A “Ariano Aiuta Ariano”.

Un progetto nato dalla collaborazione con l’associazione A.I.O.S , e che ha come finalità quella di fungere da contenitore e da punto di raccordo di tutte le migliori energie che la nostra comunità in queste ore difficili sta dimostrando di avere.

Una rete di solidarietà che in questi giorni è divenuta sempre più fitta e articolata, e che oggi ha la possibilità concreta di riconoscersi in un progetto comune, che vedrà partecipi attivi non soltanto le tante associazioni di volontariato e di assistenza socio-sanitaria, ma anche le diverse professionalità, dal campo psicologico, legale e fiscale, e che saranno in prima linea per dare il proprio contributo di soldarietà in termini di assistenza e consulenza gratuita.

I cittadini potranno prenotare a questi numeri +393791996589/+393316535667, anche in forma anonima, un consulto telefonico con il professionista del settore da loro richiesto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, e dalle ore 17,00 alle ore 19,30. Assistenza indispensabile, cura degli instancabili operatori e volontari dell’associazione A.I.O.S., il “Corriere Solidale”, servizio a domicilio di farmaci e beni di prima necessità, che in queste settimane si è dimostrato un baluardo fondamentale a difesa e sostegno della nostra comunità.

Numero di riferimento: +393249999300.

Saranno, inoltre, da ulteriore supporto informativo e non solo, le pagine social, facebook e instagram di A.A.A, attraverso le quali i cittadini avranno la possibilità di porre dei quesiti in materia sanitaria a esperti del campo.Le pagine vogliono essere un contenitore entro cui ogni singolo cittadino possa essere libero di esprimere le proprie competenze, idee, passioni tramite contributi in formato video e fotografico.Una chiamata alle armi per tutti gli arianesi, per tutti coloro che vorranno contribuire nelle più svariate forme, perché ognuno di noi ricordi che la propria speranza è la nostra speranza.

Tutti insieme, a servizio della nostra città, dei nostri concittadini.