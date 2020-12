Trovato privo di vita in casa un 56enne di Ariano. Indagini in corso

E’ stato trovato privo di vita in casa un 56enne di Ariano. La scoperta del decesso è avvenuta nella centralissima via 1Adinolfi, in pieno centro storico dove è stato rinvenuto cadavere un dipendente dell’Azienda Ospedaliera Frangiapane, addetto alla sala mortuaria ed alla portineria. L’uomo era solo in casa e a quanto pare non avrebbe avuto la possibilità di chiedere aiuto. La sorella era stata l’ultima persona ad averlo sentito al telefono. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale insieme ai sanitari del 118 ed ai vigili del fuoco di Ariano e Grottaminarda. Indagini in corso con salma sottoposta a sequestro e trasportata in obitorio, in attesa di autopsia e tampone post mortem.