Trasporti-Amu attiverà le fermate di via Fontananuova dal 01 marzo

L’AMU comunica che dal prossimo 01 marzo 2021 verranno attivate le fermate alla Via Fontananuova all’altezza dei civici n. 17, dove sono posti i dissuasori prima della Tipografia Paone) e n. 39, dove già è presente la fermata dell’AIR. Gli orari in cui i mezzi dell’AMU effettueranno le fermate sono i seguenti: direzione Piazza Plebiscito: ore 10:25 – ore 17:25 (civico n. 39); direzione Camporeale: ore 12:35 – ore 19:35. Pertanto, le corse delle ore 10:30 proveniente da Stratola (Chiesa Turco) – ore 12:30, proveniente da Piazza Mazzini – ore 17:30 proveniente da Stratola (Chiesa Turco) – ore 19:30 proveniente da Piazza Mazzini NON EFFETTUERANNO LE FERMATE DI VIA S.ANTONIO-VIA G. MATTEOTTI, proseguendo da (e verso) la rotonda dei Martiri verso (e da) Via Fontananuova.