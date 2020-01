Top 10 dei musei più famosi su Instagram secondo Holidu

Quale momento migliore dell’inverno con i suoi colori freddi e l’atmosfera mistica, per

riscoprire alcuni dei capolavori delle nostre belle città europee? Molte opere d’arte di

inestimabile valore sono racchiuse in musei, a volte a pochi passi da dove viviamo, a volte

sono la scusa perfetta per un weekend all’estero. Con un semplice scatto, si possono

portare questi capolavori sempre in tasca…per mostrare la foto perfetta agli amici su

Instagram, con un sacco di hashtag naturalmente!

Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha deciso di stilare una lista dei musei più

famosi su Instagram, comparando la classifica del 2018 con l’anno appena passato, e per

ispirare tutti quei sognatori che amano l’arte e sono disposti a viaggiare per scattare la foto

perfetta.

1. Musei Vaticani, Roma: #388.110 hashtag

Al primo posto, per il secondo anno consecutivo,i musei Vaticani si aggiudicano la medaglia

d’oro, superando i 388mila hashtag. Questi musei ospitano una delle raccolte più grandi al

mondo e sono il risultato di collezioni di grandi papi nel corso dei secoli. I 7 km di gallerie

affrescate sono, inoltre, tra le più visitate di tutta la penisola e alcuni dei capolavori, tra

questi, il Giudizio Universale affrescato da Michelangelo, nella meravigliosa Cappella

Sistina. Rispetto all’anno scorso c’è stato un incremento del 29%

2. Galleria degli Uffizi, Firenze: #367.131 hashtag

Al secondo posto non poteva non esserci uno dei musei più famosi e importanti al mondo

con un totale di 367.131 hashtag: gli Uffizi. L’edificio, progettato dal Vasari, venne

inaugurato nel 1581. Famosi pittori dell’epoca si occuparono di affrescare le bellissime

stanze e, col passare del tempo, la collezione artistica si è arricchita notevolmente con

opere provenienti dal Medioevo fino all’età moderna. Tra i capolavori più amati, le bellissime

stanze del Botticelli. L’incremento di hashtag rispetto all’anno scorso è del 28%.

3. Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma: #149.825 hashtag

Al terzo posto si trova il Maxxi di Roma, che si aggiudica la medaglia di bronzo

collezionando quasi 150mila hashtag. I lavori di questo enorme edificio, dedicato alla pittura

e all’architettura del XXI sec., vennero affidati all’architetto Zaha Hadid. Il museo, inaugurato

nel 2010, oggi ospita innumerevoli opere di arte contemporanea di artisti italiani e

internazionali: tra questi, il sudafricano William Kentridge e gli italiani Maurizio Cattelan e

Alighiero Boetti. In questo caso c’è stato quasi un 20% in più di foto e hashtag nel 2019.

4. Palazzo Pitti, Firenze: #109.601 hashtag

Si torna a Firenze per il quarto posto dei musei più instagrammati, a Palazzo Pitti per

l’esattezza, che si aggiudica quasi 110mila hashtag. Questo edificio pieno di storia ha

ospitato ben tre dinastie e oggi dà spazio a quattro musei: il Tesoro dei Granduchi, la

Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali ed Imperiali, la Galleria d’Arte Moderna e il Museo

della Moda e del Costume. Nella Galleria Palatina, è possibile ammirare capolavori di

Raffaello e Tiziano. Anche qui un incremento notevole del 24%.

4. Museo Ferrari, Maranello: #59.392 hashtag

I musei racchiudono opere d’arte di inestimabile valore, sia che si tratti di dipinti, sculture

o…automobili! Ebbene sì, per molti anche alcune auto possono essere considerate opere

d’arte a tutti gli effetti. Il Museo Ferrari, inaugurato nel 1998 a Maranello, si aggiudica, infatti,

un posto nella Top10, con quasi 60mila hashtag. I visitatori potranno scoprire i 90 anni di

storia del Cavallino Rampante e fotografare non solo auto, ma anche premi e documenti

d’epoca. L’incremento di hashtag anno per anno è stato del 25%, niente male vero?

5. Pinacoteca di Brera, Milano: #55.240 hashtag

Al quinto posto, vicinissima al Museo Ferrari, si trova la Pinacoteca di Brera, aperta al

pubblico nel 1776, che guadagna ben due posizioni in classifica, con l’incremento più alto

della Top 10: 31% di hashtag in più. Questa galleria, che raccoglie dipinti di epoche

diversissime tra loro, mostra alcuni degli esempi più importanti di pittura dell’Italia

settentrionale, e si aggiudica ben 55.240 hashtag. Tra i capolavori esposti: Il “Cristo morto”

di Andrea Mantegna, il “Quarto stato” di Pellizza da Volpedo e “Il bacio” di Francesco Hayez.

6. Galleria Borghese, Roma: #54.783 hashtag

Spodestata dal quinto posto, la lussuosa Galleria Borghese difende un dignitosissimo sesto

posto con quasi 55mila hashtag. La collezione di dipinti e sculture, unica al mondo,

specialmente per le opere esposte del Bernini e di Caravaggio, è stata iniziata da una ricca

famiglia di Siena, diventando nel tempo vastissima e piena di pezzi unici. I visitatori potranno

lasciarsi affascinare anche dalle decorazioni delle stanze e dai bellissimi giardini su cui

affaccia la villa, che meritano certamente un selfie!

7. Musei Capitolini, Roma: #49.421 hashtag

La struttura museale civica più importante di Roma, i Musei Capitolini, guadagna tre

posizioni rispetto all’anno scorso, con un incremento del 29% e un totale di più di 49mila

hashtag. Inaugurati nel 1734, i Musei Capitolini sono considerati il primo museo al mondo e

sono frutto di collezioni di molti papi, nel corso dei secoli. Tra i capolavori che si possono ammirare, c’è la statua equestre di Marco Aurelio, di cui una copia si trova nella piazza del

Campidoglio, e la Lupa Capitolina, risalente al V sec. a.C.

9. Museo del ‘900, Milano: #47.206 hashtag

Inaugurato nel 2010, il Museo del’900 di Milano nasce con lo scopo di “diffondere la

conoscenza dell’arte del Novecento”, come si può leggere sul sito ufficiale, e si aggiudica il

nono posto, perdendo qualche posizione rispetto all’anno precedente, ma portando a casa

più di 47mila hashtag. All’interno delle stanze è possibile ammirare dipinti di diverse correnti

artistiche, tra queste: le Avanguardie internazionali, il Futurismo e l’Arte Povera. Tra gli artisti

più importanti figurano Boccioni, Modigliani e De Chirico.

10. Museo Nazionale del Cinema, Torino: #46.293 hashtag

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, con più di 46mila hashtag, si aggiudica l’ultimo

posto nella Top 10 dei musei più popolari su Instagram, perdendo una posizione rispetto

all’anno scorso. Incorniciato della spettacolare Mole Antonelliana, simbolo di Torino, questo

museo è unico per la sua organizzazione espositiva a spirale e il percorso magico che viene

offerto a tutti gli amanti della settima arte. Inaugurato nel 2000, questo spazio espositivo

unisce divulgazione scientifica in un connubio interattivo unico.

Dalla 11esima alla 20esima posizione

Poco distante dalla Top 10 figurano altri bellissimi musei, sparsi in tutta la penisola.

All’undicesimo posto c’è, infatti, il Museo egizio di Torino, secondo solo a quello de Il Cairo,

con 20mila hashtag, seguito dal Museo archeologico nazionale di Napoli con più di 18mila

hashtag, con l’incremento più alto della Top 20 (51% rispetto all’anno scorso) e poco distanti

dal Museo nazionale di Capodimonte, quasi 16mila hashtag. Segue la Galleria Sabauda

di Torino, con quasi 15.400 hashtag e un incremento del 46% rispetto all’anno scorso,

seguita dal secondo museo automobilistico in classifica, il Museo Lamborghini, con quasi

15mila hashtag. Al 16esimo posto ci sono le Cappelle medicee di Firenze. Chiudono la Top

20 il Museo d’arte moderna e contemporanea di Rovereto, la Peggy Guggenheim

Collection di Venezia, il Museo delle Scienze di Trento e il Museo dell’Opera del Duomo

a Firenze.

La champions league europea: Parigi e Londra vincono ancora su tutti

Il Louvre di Parigi non ha rivali e si aggiudica nuovamente la medaglia d’oro europea con

ben 4.123.988 hashtag, seguito dal Tate Modern, con 1.051.776 hashtag, e l’Hermitage di

San Pietroburgo, che guadagna una posizione e si aggiudica la medaglia di bronzo con

675.282 hashtag. Al quarto posto il British Museum di Londra, seguito dal Rijksmuseum di

Amsterdam e dal Musée d’Orsay di Parigi. A seguire i Musei Vaticani e la Galleria degli

Uffizi a Firenze. Chiudono la Top 10 europea la Fondation Louis Vuitton e il Victoria and Albert Museum di Londra.