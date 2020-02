TAC al Frangipane fra guasti e rimedi

La TAC ad Ariano continua a creare disagi alla popolazione, costretta a periodici spostamenti per avere diritto alle cure e chi è in lista si vede allungare i tempi di attesa. Ricordiamo che già lo scorso ottobre la struttura del tricolle aveva fatto registrare un malfunzionamento e in quella occasione il direttore dell’Asl, si attivò subito per un ritorno alla normalità. Il disagio si ripropone a distanza di qualche mese con i pazienti ricoverati costretti ad essere trasferiti in ambulanza nella vicina struttura di Sant’Angelo dei Lombardi, mentre per chi aveva fatto richiesta di un esame attraverso gli uffici ASL, i tempi si allungano. Anche questa volta il direttore dell’ASL Morgante è intervenuto per risolvere la questione in tempi relativamente brevi, senza però risolvere il problema di chi si vede costretto ad avere a che fare con questioni di malasanità, ed infatti qualche paziente in attesa di TAC ha riferito:”“Sempre i soliti problemi,mancano gli attrezzi primari per un servizio sanitario decente.Si rompe un macchinario, ci sta, ma possibile che in un ospedale non ve ne sia un altro a disposizione? E chi deve effettuare a forza l’esame in un tempo stabilito e non ha i soldi per andare dal privato che fa? Inoltre, prima di fare la Tac vanno fatte delle analisi, che ora dovremmo ripetere perchè è trascorso troppo tempo“. Queste le lamentele dei pazienti, speriamo che il direttore Morgante venga incontro a queste esigenze con maggiore attenzione all’uso dei macchinari, di vitale importanza per la salute delle persone.